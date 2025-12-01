День матери
01 декабря 2025 в 16:50

«О сборной России думает»: ветеран ЦСКА о скандальном поведении Талалаева

Пономарев осудил Талалаева за оскорбительные жесты в матче против «Спартака»

Андрей Талалаев
Экс-защитник СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву . Он отметил, что в отличии от Валерия Карпина, они понимают игру.

Я знаю Талалаева как человека нормального, порядочного. Взбесился что-то, возомнил о себе великого тренера, о сборной России, наверное, думает. Надо приземлиться, работать и работать, не обращать ни на кого внимания и не выпендриваться. Можно и накричать на кого-нибудь, но вступать в пререкания и показывать жесты — не надо. На своих игроков, например. Как я уже говорил ранее, на них — нужно, они по другому не понимают. Его слова? Это уже дело воспитания. Нужно вести себя достойно, — сказал Пономарев.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

РПЛ опубликовала протокол матча, где назвала причину удаления тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Согласно тексту документа, спортсмен продемонстрировал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи», а также насмешливо ему поаплодировал.

