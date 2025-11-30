В РПЛ раскрыли детали удаления тренера «Балтики» с поля РПЛ: тренера «Балтики» Талалаева удалили с поля за аплодисменты в сторону судьи

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала протокол матча, где назвала причину удаления тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Согласно тексту документа, спортсмен продемонстрировал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи», а также насмешливо ему поаплодировал.

В итоге Талалаев был удален с матча 17-тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком». До этого в рамках матча тренер получил желтую карточку за «саркастические аплодисменты в сторону судьи».

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.