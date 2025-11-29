«Балтика» обыграла «Спартак» в присутствии 19 тыс. зрителей «Балтика» обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков.

Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

Калининградская команда продлила свою беспроигрышную серию до семи матчей. После этой победы «Балтика» поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

До этого «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против «Динамо».