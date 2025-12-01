День матери
Проект WikiLeaks перезапускается под российской юрисдикцией

Тим Стигал Тим Стигал Фото: Евгений Мессман/ТАСС
WikiLeaks запускается в обновленном формате под российской юрисдикцией и будет работать под названием «Викиликс 2.0», сообщил главный редактор проекта и политтехнолог Тим Стигал в комментарии NEWS.ru. По его словам, решение о запуске приняли после объявления об открытии музея WikiLeaks, которое сделал журналист Джулиан Ассанж.

Мы долго думали, стоит ли нам восстанавливать отношения с Ассанжем и передавать ему материалы. Но после того, как он заявил, что собирается делать музей, мы приняли решение создать свою вторую версию. За месяц организовали сайт, — отметил Стигал.

Политтехнолог подчеркнул, что новая команда намерена продолжать деятельность WikiLeaks в рамках «антиглобалистского движения», так как сам Ассанж, по его мнению, «вряд ли сможет вернуться к журналистской работе». Он добавил, что решение принято, чтобы защитить Ассанж.

Стигал отметил, что домен проекта зарегистрирован в зоне .ru для защиты от возможного блокирования. По его словам, у прежнего проекта уже была такая история — домен utilix.org.

Мы это учли. Домен .ru будет работать долго, — добавил эксперт.

Стигал также утверждает, что в числе материалов, которые планируются к публикации, остаются документы о секретных биологический разработках и расследования, связанные с фигурировавшими ранее в репортажах болгарской журналистки Дилианы Гайтанджиевой.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги способны полностью вытеснить YouTube в среднесрочной перспективе. Парламентарий напомнил, что американский сервис пришел в РФ в 2010-х годах и занял доминирующее монопольное положение.

