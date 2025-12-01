Таксист из Нижнего Новгорода спас пенсионерку от мошенников

Таксист из Нижнего Новгорода спас пенсионерку от мошенников

Таксист из Нижнего Новгорода заявил в полицию о подозрительной посылке с деньгами, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Владелицей денег была 75-летняя пенсионерка.

Сообщается, что в посылке находилось более 200 тыс. рублей. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила «родственница» и попросила о материальной помощи.

Испугавшись, что может стать соучастником мошенничества, таксист отменил поездку, вернулся домой и обратился в полицию. Деньги вернули отправительнице.

Ранее торговец из Петербурга продал пожилой женщине шубу по завышенной цене. Покупка обошлась петербурженке в 60 тыс. рублей — потерпевшая заявила, что подозреваемый ввел ее в заблуждение и убедил купить предмет гардероба.