День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:24

Таксист из Нижнего Новгорода спас пенсионерку от мошенников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таксист из Нижнего Новгорода заявил в полицию о подозрительной посылке с деньгами, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Владелицей денег была 75-летняя пенсионерка.

Сообщается, что в посылке находилось более 200 тыс. рублей. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила «родственница» и попросила о материальной помощи.

Испугавшись, что может стать соучастником мошенничества, таксист отменил поездку, вернулся домой и обратился в полицию. Деньги вернули отправительнице.

Ранее торговец из Петербурга продал пожилой женщине шубу по завышенной цене. Покупка обошлась петербурженке в 60 тыс. рублей — потерпевшая заявила, что подозреваемый ввел ее в заблуждение и убедил купить предмет гардероба.

мошенники
таксисты
Нижний Новгород
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь
Булыкин назвал условие, при котором Гусев станет главным тренером «Динамо»
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.