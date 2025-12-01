Автоэксперт ответил, может ли машина взорваться из-за автозапуска

Дистанционный запуск двигателя не может стать причиной взрыва автомобиля, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя происшествие в городе Московском. По его словам, возгорание может возникнуть исключительно в случае технической неисправности транспортного средства.

Дистанционный запуск двигателя не может взорвать автомобиль. Такое возможно в случае какого-то дефекта самой машины. Поэтому причину надо искать в другом. Массово таких явлений я не наблюдаю. Услуга весьма популярная. Многие автомобилисты делают дистанционный запуск. Там есть свои минусы и свои плюсы. Но связывать два явления — автозапуск и возгорание автомобиля — я бы не стал. Экспертиза покажет истинную причину. Мне сейчас даже сложно предположить, чтобы это могло быть, если мы обсуждаем именно машину, а не возможный случай диверсии, — поделился Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что в городе Московском Новой Москвы взорвалась машина Toyota Land Cruiser, принадлежащая 41-летнему специалисту по квантовой электронике. Взрыв мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, которое, вероятно, находилось под водительским сиденьем.