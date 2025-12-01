Могилы для наемников и подвиг в Отрадном: новости СВО на вечер 1 декабря

Могилы для наемников и подвиг в Отрадном: новости СВО на вечер 1 декабря

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о подвиге российского военного в Днепропетровской области, спасшего мирную жительницу. В США появляются пустые могилы американских наемников, которые воевали на стороне Украины. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российский военный совершил подвиг в Отрадном

Как рассказал Кимаковский, российский боец 30 километров нес парализованную женщину, которую он спас из села Отрадное в Днепропетровской области. Подвигу россиянина не помешали даже собственные ранения.

По словам советника главы ДНР, ситуация произошла после того, как военнослужащий сам попал под минометный обстрел. Несмотря на это он эвакуировал из-под завалов к себе в блиндаж пожилую женщину и ее дочь. Пенсионерка была парализована и нуждалась в постоянном уходе.

Сначала солдат полтора месяца ухаживал за спасенными, а затем принял решение об их эвакуации в тыл. При этом раненый боец нес парализованную женщину на руках.

В США появляются пустые могилы для убитых на Украине наемников

По данным СМИ, в США появляются пустые могилы американских наемников, которые воевали на стороне Украины. Это связано с тем, что семьи не могут получить тела своих погибших родственников для захоронения на родине.

Одним из первых ликвидированных в текущем году стал 23-летний Роберт из Пенсильвании, который вступил в ряды ВСУ весной 2024 года, после того как его не взяли в армию США из-за проблем со здоровьем. По открытым данным, массовое дезертирство среди иностранных наемников привело к отмене отпусков, и Роберт был брошен в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск), где и был уничтожен 3 января.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Тело американца осталось на поле боя. В конце июля его семья провела символическую церемонию прощания, установив у своего дома импровизированный мемориал. Аналогичным примером стал 22-летний Уильям из Северной Каролины, убитый еще весной 2022 года, чье тело до сих пор не найдено; его родственники также ограничились установкой мемориальной таблички.

Официальная информация о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствует, однако открытые источники говорят о более чем сотне убитых. Родственники погибших американцев, как и в случае с Сетом из Западной Вирджинии, часто вынуждены проводить лишь символические церемонии прощания в местных церквях.

Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска

Источник в российских силовых структурах рассказал журналистам, что остатки гарнизона Вооруженных сил Украины из подразделений 57-й бригады были уничтожены на востоке Волчанска Харьковской области. По его словам, ВС РФ ликвидировали противника в лесном массиве. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Также источник в силовых структурах РФ сообщал, что в Харьковской области ликвидировали пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины. По его словам, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки на участке фронта Меловое — Хатнее. Помимо прочего, в результате операции был ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана.

Кроме того, российские силовики рассказали СМИ, что Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты беспилотников «Украинского легиона». Этот шаг направлен на усиление обороны и сдерживание продвижения российской группировки «Север».

По словам собеседника журналистов, «Украинский легион» имеет полугражданский характер. Однако подразделение активно используется для усиления беспилотных возможностей на данном участке.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска смогли улучшить свои позиции на Добропольском выступе в Донецкой Народной Республике. По его словам, бойцы продвинулись в направлении населенного пункта Новое Шахово. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Еще один населенный пункт в ДНР оказался под российским флагом

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое в ДНР. По данным оборонного ведомства, в операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. По данным Минобороны, также были нанесены удары по складам боеприпасов и горючего, местам запуска БПЛА и пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В министерстве отметили, что атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Удары наносились в 136 районах.

Еще в МО РФ уточнили, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1415 военнослужащих. Цифры отражают результаты действий российских группировок войск на различных направлениях в зоне специальной военной операции.

Так, на территориях группировки «Север» ВСУ лишились более 210 человек. Потери от действий группировки «Запад» превысили 230 украинских военнослужащих. На Южном направлении зафиксировано более 210 потерь.

Наиболее тяжелая ситуация отмечена в зоне ответственности группировки «Центр», где за сутки украинская сторона потеряла до 480 человек. На направлении «Восток» сообщается о свыше 210 потерянных бойцах ВСУ, а на участке «Днепр» — до 75.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили три ракеты «Нептун». Также сбито 97 беспилотников самолетного типа противника.

