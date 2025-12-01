Прорыв в переговорах и атака на Ленобласть: новости СВО на утро 1 декабря

Прорыв в переговорах и атака на Ленобласть: новости СВО на утро 1 декабря

В результате атаки ВСУ на Севастополь в парке Победы пострадала 15-летняя девочка, ВС РФ в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, пленный ВСУ рассказал о человеческом обращении со стороны российских военных. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Названо количество освобожденных ВС РФ населенных пунктов

Российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, следует из данных Минобороны России. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31.

В Харьковской области бойцы ВС РФ освободили 11 населенных пунктов. Эти территории перешли под контроль группировок войск «Север» и «Запад».

В Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» установили контроль над 24 населенными пунктами. В Сумской области также был взят под контроль важный логистический узел ВСУ.

Пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов

Военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков рассказал о человеческом обращении со стороны российских военных после сдачи в плен 22 ноября. Боец поблагодарил солдат ВС РФ за хорошее отношение и пожелал им счастья.

Агрызков также сообщил, что был мобилизован в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, — больную ногу и гипертонию. По его словам, в части ему выдали несоответствующую форму, а командование проигнорировало медицинские противопоказания, приказав идти на боевое задание. Военнослужащий подчеркнул, что сдача в плен произошла без единого выстрела после призыва российского спецназа.

ПВО отразила атаку беспилотников в Ленинградской области

Над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО отразили атаку БПЛА.

Кроме того, в Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности, отметил Дрозденко. Он предупредил жителей о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

Несовершеннолетняя девочка пострадала при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки ВСУ на Севастополь в парке Победы пострадала 15-летняя девочка, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, подросток получил ранения от осколков сбитой воздушной цели.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил Развожаев. В настоящее время ребенка перевозят в больницу.

В Кремле рассказали, как уход Ермака повлияет на переговоры с Украиной

Отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака может создать новые возможности для переговоров, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он считает, что это открывает путь к более прагматичному подходу в мирном урегулировании.

По словам посла, Ермак лишь создавал видимость работы в различных переговорных форматах. Его деятельность фактически была направлена на срыв достижения конкретных результатов, подчеркнул он.

США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России

Преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США, пишут американские СМИ. По информации аналитиков, этот факт меняет дипломатическую позицию Киева.

Журналисты утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина согласилась на условия России. Иначе кризис на Украине может усугубиться, пояснили эксперты.

