01 декабря 2025 в 05:02

В Ленобласти ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти объявлена воздушная опасность из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press
В Ленинградской области объявлен режим воздушной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegra-канале. Он предупредил жителей о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — говорится в сообщении.

Ранее Дрозденко рассказал, что над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников. По его словам, силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

Кроме того, дежурными средствами ПВО России с 20:00 до 23:00 по мск были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили девять дронов, а над акваторией Черного моря — один.

