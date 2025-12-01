В Госдуме жестко раскритиковали 30-летних бездетных мужчин

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с информационным агентством «Татар-информ» назвал неудачниками 30-летних инфантильных мужчин без детей. По признанию парламентария, его тревожит увеличение их количества в последние годы.

Меня беспокоит количество инфантильных мужчин в возрасте 30 лет, основные цели которых — игра в PlayStation, катание на скейтборде и другие развлечения. Если человек в 30 лет не имеет детей и занимается подобным, то он просто лузер, — высказался Милонов.

По его словам, об инфантильности мужчины сигнализируют отсутствие правильных жизненных ориентиров и безответственное поведение. То, что подобных россиян становится все больше, — настоящая проблема, подытожил депутат.

Ранее психиатр Мария Касперович заявила, что люди, имитирующие уборку на камеру и публикующие соответствующие видео в Сети, могут быть инфантильны. Она уточнила, что взрослые психически зрелые люди заниматься так называемым хобби-клинингом не станут.