Психиатр оценила новый тренд на хобби-клининг

Люди, имитирующие уборку на камеру и публикующие соответствующие видео в Сети, могут быть инфантильны, заявила «Москве 24» психиатр Мария Касперович. Так называемым хобби-клинингом могут увлекаться не только психически незрелые пользователи, но и те, у кого есть пограничные расстройства личности.

Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут, — подчеркнула Касперович.

Врач уточнила, что люди с пограничными расстройствами личности отличаются неустойчивой психикой. Они могут легко оказаться под влиянием модных течений и не только. Именно такие люди быстро попадают в секты, предупредила психиатр.

