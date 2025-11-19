Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:52

Психиатр оценила новый тренд на хобби-клининг

Психиатр Касперович: имитация уборки на камеру может указывать на инфантильность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди, имитирующие уборку на камеру и публикующие соответствующие видео в Сети, могут быть инфантильны, заявила «Москве 24» психиатр Мария Касперович. Так называемым хобби-клинингом могут увлекаться не только психически незрелые пользователи, но и те, у кого есть пограничные расстройства личности.

Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут, — подчеркнула Касперович.

Врач уточнила, что люди с пограничными расстройствами личности отличаются неустойчивой психикой. Они могут легко оказаться под влиянием модных течений и не только. Именно такие люди быстро попадают в секты, предупредила психиатр.

Ранее психиатр Надежда Соловьева оценила новый тренд «дуркинг» среди зумеров. Она отметила, что нахождение в частных психдиспансерах может помочь молодежи разобраться в себе.

