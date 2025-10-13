Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:41

Психиатр оценила новый тренд «дуркинг» среди зумеров

Психиатр Соловьева: нахождение в психдиспансерах может помочь разобраться в себе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нахождение в частных психдиспансерах может помочь молодежи разобраться в себе, заявила «Москве 24» психиатр Надежда Соловьева. Так она оценила новый тренд «дуркинг» среди зумеров. В ходе него молодые люди ищут у себя ментальные расстройства и по своей воле ложатся на лечение.

Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья, — высказалась Соловьева.

Врач отметила, что такая мода повышает толерантность общества к психическим расстройствам. Параллельно с этим молодое поколение начинает лучше понимать свое ментальное состояние. При этом для последователей «дуркинга» есть риск получить «психиатрический след», который может помешать при дальнейшем трудоустройстве, предупредила специалист.

Ранее психиатр Юлия Пичугина заявила, что панические атаки, приступы рвоты, появление новых страхов и другие изменения в поведении ребенка могут указывать на развитие депрессии. Она отметила, что ухудшение качества сна или питания — тоже тревожный признак.

зумеры
молодежь
психиатры
здоровье
