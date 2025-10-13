Психиатр оценила новый тренд «дуркинг» среди зумеров Психиатр Соловьева: нахождение в психдиспансерах может помочь разобраться в себе

Нахождение в частных психдиспансерах может помочь молодежи разобраться в себе, заявила «Москве 24» психиатр Надежда Соловьева. Так она оценила новый тренд «дуркинг» среди зумеров. В ходе него молодые люди ищут у себя ментальные расстройства и по своей воле ложатся на лечение.

Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья, — высказалась Соловьева.

Врач отметила, что такая мода повышает толерантность общества к психическим расстройствам. Параллельно с этим молодое поколение начинает лучше понимать свое ментальное состояние. При этом для последователей «дуркинга» есть риск получить «психиатрический след», который может помешать при дальнейшем трудоустройстве, предупредила специалист.

