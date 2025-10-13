Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:51

Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка

Психиатр Пичугина: панические атаки у ребенка могут указывать на депрессию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Панические атаки, приступы рвоты, появление новых страхов и другие изменения в поведении ребенка могут указывать на развитие депрессии, заявила «Радио 1» психиатр Юлия Пичугина. Она отметила, что ухудшение качества сна или питания — тоже тревожный признак.

Дети могут зашториваться и сидеть в темных комнатах, не пуская никого внутрь. Также может нарушиться пищевое поведение. Любое изменение поведения, которое выбивается из привычного, должно насторожить, — отметила Пичугина.

Врач уточнила, что при депрессии ребенок может не высыпаться, что выливается в апатию и вялость. В группу особого риска входят дети 9 и 10 лет.

Ранее врач Алеся Клименко предупредила, что боль в суставах может быть не только симптомом физического заболевания, но и проявлением скрытой депрессии. По ее словам, о заболевании могут говорить ощущения психогенного характера.

