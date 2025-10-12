Врач назвала необычный признак скрытой депрессии

Боль в суставах может быть не только симптомом физического заболевания, но и проявлением скрытой депрессии, сообщила замдиректора Института клинической медицины, завкафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова РНИМУ имени Пирогова Алеся Клименко. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», о заболевании могут говорить ощущения психогенного характера.

Субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт, — поделилась Клименко.

Специалист отметила, что при депрессии до 60% пациентов испытывают различные болевые ощущения, включая боль в суставах, спине и груди. При этом важно отличать эти симптомы от признаков артрита, для которого характерны утренняя скованность и поражение мелких суставов. Клименко подчеркнула, что точное описание характера и локализации боли имеет решающее значение для постановки правильного диагноза и выбора эффективного лечения.

Ранее сообщалось, что привычка долго сидеть в социальных сетях может негативно сказаться на когнитивных функциях и ускорить процессы старения мозга. Исследования показывают, что многозадачность и постоянный скроллинг ленты нарушают нейронные связи и снижают концентрацию.