06 октября 2025 в 15:50

Соцсети старят мозг: почему привычка листать ленту вредит вашему мышлению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Длительное пребывание в социальных сетях оказывает негативное влияние на когнитивные функции и ускоряет процессы старения мозга. Постоянный скроллинг ленты и многозадачность нарушают нейронные связи и снижают способность к концентрации. Научные исследования демонстрируют прямую связь между временем, проведенным в соцсетях, и ухудшением памяти и внимания.

Клиповое мышление формируется из-за короткого формата контента, снижая способность к глубокому анализу. Синдром дефицита внимания развивается из-за постоянных отвлечений и уведомлений. Ухудшение памяти происходит по причине перегрузки мозга бесполезной информацией. Снижение концентрации наблюдается из-за привычки к постоянному переключению между задачами. Цифровая деменция проявляется в ухудшении способности запоминать и анализировать информацию. Секрет сохранения молодости мозга заключается в цифровой гигиене и осознанном использовании соцсетей. Ограничение времени пребывания в интернете, практики медитации и чтение длинных текстов помогают восстановить когнитивные функции.

Ранее также сообщалось о подборке фильмов, которые отлично подойдут для просмотра вдвоем. Эти чувственные картины создадут нужное настроение и пробудят страсть между вами и партнером.

советы
здоровье
соцсети
привычки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
