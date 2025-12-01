День матери
01 декабря 2025 в 16:57

Медведев выступил за развитие адаптивных видов спорта для участников СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для того чтобы участники СВО, столкнувшиеся с травмами, ощущали себя нужными и востребованными, необходимо развивать адаптивные виды спорта, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на приеме граждан. Он отметил, что вернувшиеся с передовой хотят заниматься спортом, но им нужны специальные тренажеры, передает ТАСС.

Поскольку, помимо того, что мы в целом поддерживаем развитие спорта, наши ребята, которые возвращаются с передовой в случае ранения, тоже хотят заниматься спортом. Я обсуждал с ребятами, у кого такие проблемы. Они говорят: «Силы есть, но нужны специальные тренажеры, специальное оборудование, чтобы этим заниматься». Это обязательно нужно поддерживать, просто для того, чтобы они чувствовали себя в максимальной степени востребованными, а с другой стороны, чтобы они понимали, что они свою физическую форму на хорошем уровне поддерживают, — прокомментировал Медведев.

Медведев поручил региональному отделению «Единой России» следить за открытием спортивных залов в Курской области и обратился к губернатору Александру Хинштейну с аналогичной просьбой. Он подчеркнул важность адаптивного спорта, отметив, что эта тема обсуждалась на Государственном совете.

Ранее Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации участников СВО. Он отметил, что это приоритетная задача для страны. Медведев также подчеркнул необходимость роста объемов финансирования в ближайшие три года.

