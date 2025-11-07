Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО

Финансирование мероприятий по реабилитации участников специальной военной операции необходимо увеличить в ближайшие три года, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. По его словам, реабилитация бойцов, возвращающихся с фронта, является «безусловным приоритетом» для всей страны. Особое внимание, как подчеркнул политик, должно уделяться помощи раненым военнослужащим.

В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идет о раненых, — сказал он.

Ранее заместитель председателя Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев рассказал NEWS.ru, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет военнослужащим, добровольцам и бойцам спецоперации получить бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной или летной комиссии. Мера расширит уже существующий комплекс инструментов по бесплатному проезду для военных.