Как безопасно снять наличные, чтобы не заблокировали счет или карту

На фоне опасений возможных ограничений банковских операций россияне стали активнее выводить средства с карт. При этом с сентября банки получили право ограничивать выдачу наличных, что создает дополнительные сложности. NEWS.ru рассказывает, как безопасно и законно снимать деньги, минимизируя риск блокировки.

Как выросла популярность налички в 2025 году

Россияне стали массово снимать наличные с банковских карт. По данным ЦБ, в третьем квартале 2025 года они вывели рекордные 659 млрд рублей — это в пять раз больше, чем за тот же период 2024 года.

Для сравнения: за весь прошлый год граждане сняли всего 137,4 млрд рублей. Объем наличных денег в обращении также растет стремительными темпами — почти в пять раз быстрее, чем в прошлом году (3,7% против 0,8% в 2024-м).

Почему россияне стали чаще снимать наличные

Рост наличности объясняется перебоями интернета, а также ужесточением контроля: многие перешли на наличные, опасаясь блокировки переводов, говорит NEWS.ru заместитель генерального директора Делового центра экономического развития СНГ и председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф. По его словам, сказывается и общее усиление надзора. «В результате значительные суммы остаются на руках и не возвращаются на счета», — отмечает эксперт.

Причины для ограничений операций по счету могут быть разными: это и проблемы, связанные с налогами, и попадание в базу дропов, и подозрения банка по антиотмывочному закону.

Даже законопослушные граждане могут случайно оказаться вовлеченными в мошенническую схему или по незнанию вызвать у банка лишние подозрения. Лица, которые пользуются пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса, могут столкнуться с блокировкой карты.

Согласно народному рейтингу «Банки.ру», россияне сталкиваются с проблемой блокировки все чаще. Как ранее писал NEWS.ru, банки могут удерживать средства на срок более 30 дней, а в некоторых случаях и дольше. Переводы друзьям и даже выплата командировочных могут вызвать подозрения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменилась в правилах снятия наличных с сентября

С 1 сентября в России вступил в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличности в том случае, если операция покажется им подозрительной. Банк России ранее обнародовал признаки подозрительных транзакций. Всего таких критериев девять. Это, к примеру, нехарактерное для человека поведение при осуществлении операций, снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, перевод человеком на свой счет в одном банке более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом и другие.

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы снять более крупную сумму в этот период, придется посетить отделение банка.

Как снизить риски блокировки при снятии налички

Банки могут заблокировать карту или счет при подозрительных операциях, причем разблокировать карту значительно проще, чем счет, к которому она привязана, говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

Эксперт советует следовать нескольким правилам, чтобы не оказаться под «санкциями» банка:

не снимать наличные несколько раз подряд в течение короткого промежутка времени;

не передавать карту третьим лицам;

не вводить ПИН-код неправильно более трех раз;

не снимать крупные суммы сразу после поступления значительного перевода.

«Банки проверяют операции не только на предмет мошенничества, но и на соответствие требованиям закона 115-ФЗ», — отмечает Зубкова.

Особое внимание она рекомендует уделить движению крупных сумм. Не стоит собирать значительные средства на счет с последующим обналичиванием, даже если это средства для подарка. Также рискованно снимать наличные после поступлений от юридических лиц, если это не зарплатный платеж.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт подчеркивает, что банки отслеживают использование личных карт в бизнес-целях. При частом снятии наличных по таким операциям счет может быть заблокирован. Для предпринимательской деятельности следует использовать корпоративные карты, не смешивая личные и бизнес-операции, советует Зубкова.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рекомендует придерживаться последовательного финансового поведения. По его словам, банковские системы безопасности фиксируют любые резкие изменения в операциях: снятие средств в нестандартное время, в другом регионе или необычных для клиента суммах.

«Если вам предстоит крупная операция или поездка, стоит предупредить банк заранее через службу поддержки по официальному телефону или в мобильном приложении. Это простое действие помогает избежать ложных срабатываний антифрод-системы», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Если требуется снять крупную сумму, разумнее сделать это в отделении банка, а не в банкомате, добавляет он.

