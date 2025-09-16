ЦБ будет блокировать снятие налички: какие операции сочтут подозрительными

ЦБ выпустил методические рекомендации для банков по выявлению подозрительных операций с наличными средствами. Теперь они будут с повышенным вниманием следить за внесением и снятием налички со счетов. О том, что именно может вызвать у банков лишние вопросы и сомнения в законности операций, — в материале NEWS.ru.

На что ЦБ советует банкам обращать внимание

Банк России опубликовал методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов с наличными.

Подозрительными могут считаться следующие операции:

внесение на свой счет суммы наличных, существенно превышающей размер среднемесячного дохода;

внесение в кассу наличных для последующего зачисления их на свой счет в целях погашения кредита или займа клиентом, которому присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций;

внесение третьим лицом на счет клиента наличных в случае отсутствия у банка сведений о связи между этими лицами, например родственной;

покупка иностранной валюты за наличные, источник происхождения которых вызывает подозрения.

Что сделает банк, если заметит такую операцию

Во всех этих случаях ЦБ рекомендует банку провести углубленную проверку сведений о клиенте, в том числе в социальных сетях, запросить у него дополнительную информацию по поводу проводимых операций или вовсе отказать в совершении операции по счету согласно пункту 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Для клиентов это означает более частые запросы документов о легальности средств и риск блокировки операций по «антиотмывочному» закону, если подтверждений не будет, комментирует в беседе с NEWS.ru руководитель IT-направления PRIX Club Владимир Красников. По его словам, ответственность за доказательство чистоты средств фактически ложится на самого клиента, а работа с банком все больше превращается в постоянный комплаенс.

Какие еще операции у банков могут вызывать сомнения

При внесении наличных на счет

У банка могут возникнуть вопросы в том случае, если клиент вносит суммы, которые явно не соответствуют его доходам или его обычной финансовой активности, говорит NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Насторожить может частое внесение крупных сумм наличными, особенно если раньше за клиентом такого не водилось, а также внесение наличных для операций, нехарактерных для профиля клиента. Например, если сразу после пополнения человек покупает слитки золота», — рассказывает эксперт.

Пополнение счета третьими лицами без очевидной связи с клиентом — это тоже тревожный звонок для банка, предупреждает Щербаков. «Что касается юрлиц и ИП, то банк может обратить внимание на них в случае резкого роста доли наличных поступлений, не подтвержденных договорами или первичными документами», — отмечает он.

Трансакции будут привлекать внимание, если они «не влезают» в логику истории доходов и расходов клиента банка, говорит NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Например, если у человека нет постоянного источника дохода (зарплаты) и вдруг начинает поступать множество неодинаковых сумм из разных источников, это выглядит или как уход от налогов, или как незаконная предпринимательская деятельность, уточняет он. «При определенных обстоятельствах (приход и быстрый „уход“) это может потянуть и на статью УК, а для банка стать поводом для отзыва лицензии за нарушения законодательства о „противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма“», — заключает собеседник NEWS.ru.

При снятии наличных со счета

Ситуация со снятием наличных похожая. Банк может насторожиться, если клиент снимает крупные суммы, что ранее было для него не свойственно, и если он часто снимает деньги за короткий срок, указывает Щербаков.

«Дробленые операции могут выглядеть подозрительно. Особенно странно, если снятие наличных происходит ночью или, например, сразу после поступления средств на счёт», — уточняет эксперт.

Какие действия банки посчитают мошенническими

С 1 сентября банки по закону могут ограничивать снятие через банкомат наличности в том случае, если операция покажется им подозрительной. Ранее ЦБ обнародовал девять признаков подозрительных трансакций. В их числе:

нехарактерное для человека поведение при снятии денег: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата;

превышение установленного времени ответа на запрос, технический сбой при попытке снять наличные;

запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом — например, не с карты, а по QR-коду;

снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте; перевод человеком на свой счет в одном банке более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму;

появление информации об уровне риска операции без добровольного согласия, о факторах риска компрометации данных электронного средства, например, если банки зафиксируют подозрительные операции;

изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;

смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ;

наличие информации о пяти и более отказах в выдаче наличных денежных средств (в том числе в связи с превышением лимита кредитования либо ошибками при вводе ПИН-кода) в течение календарного дня;

совпадение сведений о клиенте или его электронном средстве платежа с данными из ГИС противодействия кибермошенничеству (данный признак будет применяться с 1 марта 2026 года).

Как банки будут ограничивать выдачу налички

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы снять более крупную сумму в этот период, придется посетить отделение банка.

Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС-сообщение или пуш-уведомление.

В этом случае у клиента банка будет несколько вариантов действий: прекратить попытки снятия денег, сообщить о похищении или утере карты (она будет полностью заблокирована) или подтвердить, что средства получает владелец счета (банк должен разблокировать операцию).

