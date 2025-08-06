Никаких больше бумажных денег? Когда Россия откажется от налички

В Албании хотят запретить использование наличных, тем самым побороть теневую экономику. Но большая часть населения страны предпочитает хранить свои деньги вне банков. В России физические банкноты продолжают пользоваться популярностью. Станут ли власти заставлять граждан отказаться от налички и когда кэш может оказаться под запретом — в материале NEWS.ru

Что известно о планах Албании по отказу от наличных денег

Премьер-министр Албании Эди Рама предложил полностью отказаться от наличных к 2030 году, пишет Politico. Если это получится сделать, балканское государство станет первым в мире, где не будут использоваться физические деньги.

Идея премьер-министра — вывести из тени крупный сегмент экономики, где до сих пор преобладают наличные расчеты. Доля теневой экономики, по разным оценкам, достигает от 29 до 50% ВВП. Проведение транзакций вне банковской системы препятствует бизнесу и конкуренции, а также сокращает налоговые поступления, отмечается в материале.

Однако на пути реализации этой инициативы существуют серьезные препятствия, банковская система и общество могут быть просто не готовы к такому шагу. На протяжении многих лет албанцы предпочитали хранить наличные деньги под матрасом — «рядом со своим АК-47» (как гласит национальная шутка), а не в банках. Они относятся с неприязнью к кредитным организациям. По данным национальной банковской ассоциации, всего 34% граждан доверяют финучреждениям. По оценкам Всемирного банка, менее 50% албанцев имеют активный банковский счет, хотя, по данным регулятора Албании, этот показатель достигает 78%.

Как указывает Politico, действующая банковская система Албании характеризуется высокими комиссиями за транзакции и невыгодными обменными курсами, что отпугивает бизнес и население от безналичных расчетов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сейчас в РФ обстоит дело с наличными и безналичными расчетами

Россия за последние годы совершила значительный рывок в развитии безналичных платежей, говорит NEWS.ru замгендиректора по экономике и промышленности Делового экономического центра СНГ, председатель совета по развитию российско-оманского бизнеса при правительстве Москвы Александр Гриф.

На сегодня около 85% розничного товарооборота осуществляется безналично (для сравнения, в 2022 году — 78%). По оценке Центробанка, уже в ближайшие пару лет показатель может достигнуть 90%. «Карты и электронные переводы стали привычным способом оплаты для большинства граждан. Более того, цифровой рубль запущен в пилотном режиме как новая форма денег», — отмечает Гриф.

В РФ пока нет цели полностью отказаться от наличных. Однако, как заявлял ранее представитель «Гознака» Георгий Корнилов, обсуждения необходимости физических денег могут начаться в 2030 году.

Иными словами, вопрос будет поставлен ребром: нужны ли купюры и монеты в эпоху всеобщей цифровизации. «Это не означает, что в 2030-м наличные деньги исчезнут полностью, но сам факт постановки вопроса говорит о направлении движения», — объясняет Гриф.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда Россия реально может отказаться от наличных

«Много кто хотел или пытался отказаться от наличных или ограничить их обращение. Пока ни у кого не получилось: пользователи отказываются. Фактически речь идет о 100%-ном контроле за денежным обращением. А это контроль за жизнью людей», — комментирует в разговоре с NEWS.ru экономист Денис Ракша.

Он напоминает, как российские власти несколько раз сдвигали сроки запуска цифрового рубля. И во всем мире сейчас происходит невидимая борьба за анонимность даже электронных денег, говорит эксперт.

Что касается России, то, во-первых, в нашей экономике есть сектора, которые по разным причинам предпочитают наличное обращение. Во-вторых, по словам Ракши, есть некоторые категории людей, которые тоже предпочитают наличные. «И, самое главное, государству на самом деле не очень-то важен и нужен полный переход на безнал. Ему достаточно контролировать определенные категории расчетов», — поясняет он.

По словам Грифа, полностью «безналичная Россия» в ближайшие 5–10 лет маловероятна. Однако тренд на вытеснение наличных продолжится. «Шаг за шагом страна приближается к сценарию, где кеш уйдет на второй план. При благоприятных условиях уже в следующем десятилетии может сложиться ситуация, когда использование банкнот станет нишевой редкостью», — прогнозирует эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При каких условиях наличные деньги в РФ уйдут в прошлое

По словам основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, многие россияне все еще предпочитает хранить сбережения «под подушкой», особенно на фоне инфляционных ожиданий и недоверия к финансовым институтам. «Это делает процесс отказа от наличных не только технологическим, но и социокультурным вызовом», — говорит он NEWS.ru.

Полный переход на безналичные расчеты возможен только при соблюдении ряда условий, считают эксперты. Гриф называет в их числе тотальную финансовую доступность, доверие населения к цифровым деньгам, гарантированную кибербезопасность и минимизацию теневой экономики.

По мнению управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, уход от налички возможен при условии совершенствования инфраструктуры цифровых платежных систем, их доступности для всех слоев населения, включая отдаленные регионы. «Также важно будет снизить комиссии за цифровые транзакции, что сделает безналичные способы оплаты более привлекательными для бизнеса и потребителей», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

По его словам, потребуется повышать доверие к банковской системе и увеличивать финансовую грамотность населения, а также гарантировать безопасность данных и защиту транзакций от киберугроз.

