25 сентября 2025 в 15:28

Россиянам рассказали, что делать после получения перевода от неизвестного

IT-эксперт Силаев: при получении перевода от незнакомца нужно обратиться в банк

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

После получения перевода от незнакомца нужно немедленно обратиться в банк, заявил RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, поступившие деньги нельзя отправлять обратно или на другие посторонние счета.

Сообщите службе поддержки о непонятном поступлении. Банковские специалисты зафиксируют этот инцидент и дадут дальнейшие инструкции. Как правило, они проводят внутреннюю проверку и, если трансакция действительно ошибочная, инициируют процедуру законного возврата средств через банк-отправитель, — подчеркнул собеседник.

Специалист заключил, что это не только обезопасит от мошенничества, но и является правильной процедурой с юридической точки зрения. По его словам, банк выступает в роли посредника, который поможет установить законность операции и провести все необходимые действия в рамках правового поля, сняв с клиента всякую ответственность.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что телефонные аферисты пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники часто скрывают звонки от родителей, боясь наказания.

