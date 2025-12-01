День матери
01 декабря 2025 в 15:23

Эксперт ВОЗ ответил, почему в России увеличилось число зараженных ВИЧ

Эксперт ВОЗ Демин: число зараженных ВИЧ выросло из-за отказа людей от лечения

Рост числа ВИЧ-инфицированных в России обусловлен отказом части населения от лечения, заявил NEWS.ru профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. При этом, по его словам, чаще всего заболеванию подвержены люди старшего возраста.

Действительно, данные показывают, что число инфицированных ВИЧ за последнее время увеличилось. При этом большему числу зараженных 40–45 лет. По какой причине это произошло? Можно выделить несколько аспектов. Первое — многие не проверяются и просто не знают, что у них этот вирус, либо знают, но не лечат. Многие не могут смириться с тем, что заболели, говорят, что произошла какая-то ошибка, и потом дальше это все развивается, — пояснил Демин.

Он подчеркнул, что молодое поколение осознало эту опасность и адекватно отреагировало на нее. В то же время, по словам профессора, старшее поколение не использует средства контрацепции и не проходит обследования, даже при частой смене половых партнеров. Демин добавил, что также существуют ситуации, когда заражение происходит при оказании медицинской помощи, но такие случаи являются единичными.

Ранее академик РАН Вадим Покровский заявил, что вирусом иммунодефицита человека заражен каждый сотый россиянин. По его данным, около 1,25 миллиона граждан имеют этот диагноз.

ВИЧ
россияне
болезни
ВОЗ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
