Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:19

«Очень сильный грохот»: очевидец раскрыл детали взрыва на юге Москвы

360.ru: звук подрыва автомобиля генерала Сарварова был очень громким

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Взрыв на юге Москвы, унесший жизнь генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Фанила Сарварова, был очень громким, рассказала телеканалу 360.ru очевидица произошедшего. По словам женщины, примерно через шесть-семь минут на месте уже были пожарные, полиция и скорая.

Был очень сильный грохот где-то в 06:55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая, — рассказала она.

Другая местная жительница сравнила громкий звук со взрывом беспилотника. Она добавила, что видела, как специалисты вытащили водителя из машины, а затем начали его реанимировать.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что за взрывом автомобиля могут стоять украинские диверсанты. Он отметил, что нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились Служба безопасности и Главное управление разведки страны.

Инцидент произошел 22 декабря около 06:50 мск, когда местные жители услышали сильный хлопок. По словам очевидцев, переднюю часть машины разнесло взрывом. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

Москва
взрывы
генералы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.