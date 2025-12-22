«Очень сильный грохот»: очевидец раскрыл детали взрыва на юге Москвы

Взрыв на юге Москвы, унесший жизнь генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Фанила Сарварова, был очень громким, рассказала телеканалу 360.ru очевидица произошедшего. По словам женщины, примерно через шесть-семь минут на месте уже были пожарные, полиция и скорая.
Был очень сильный грохот где-то в 06:55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая, — рассказала она.
Другая местная жительница сравнила громкий звук со взрывом беспилотника. Она добавила, что видела, как специалисты вытащили водителя из машины, а затем начали его реанимировать.
Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что за взрывом автомобиля могут стоять украинские диверсанты. Он отметил, что нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились Служба безопасности и Главное управление разведки страны.
Инцидент произошел 22 декабря около 06:50 мск, когда местные жители услышали сильный хлопок. По словам очевидцев, переднюю часть машины разнесло взрывом. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.