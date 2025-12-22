Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар

«Очень сильный грохот»: очевидец раскрыл детали взрыва на юге Москвы 360.ru: звук подрыва автомобиля генерала Сарварова был очень громким

Взрыв на юге Москвы, унесший жизнь генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Фанила Сарварова, был очень громким, рассказала телеканалу 360.ru очевидица произошедшего. По словам женщины, примерно через шесть-семь минут на месте уже были пожарные, полиция и скорая.

Был очень сильный грохот где-то в 06:55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая, — рассказала она.

Другая местная жительница сравнила громкий звук со взрывом беспилотника. Она добавила, что видела, как специалисты вытащили водителя из машины, а затем начали его реанимировать.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что за взрывом автомобиля могут стоять украинские диверсанты. Он отметил, что нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились Служба безопасности и Главное управление разведки страны.

Инцидент произошел 22 декабря около 06:50 мск, когда местные жители услышали сильный хлопок. По словам очевидцев, переднюю часть машины разнесло взрывом. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.