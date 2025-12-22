Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:13

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Последняя рабочая неделя 2025 года для россиян будет двухдневной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Последняя в этом году неделя будет состоять из двух рабочих дней, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она добавила, что затем граждан ждут одни из самых долгих новогодних праздников.

Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней, — сказала депутат.

31 декабря граждане отдохнут за счет переноса выходного. Первым рабочим днем в следующем году станет понедельник, 12 января. Сокращать зарплату из-за количества нерабочих дней в январе работодатели не имеют права, подчеркнула Стенякина.

Ранее стало известно, что в 2026 году россиян ждет семь сокращенных недель. Это связано с числом праздников. В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 числа в честь Дня защитника Отечества, поэтому рабочими станут четыре дня с 24 по 27 число. Затем короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, 27–30 апреля, а также 12–15 мая и 8–11 июня.

Днями отдыха также станут дни 4 ноября и 31 декабря 2026 года. Поэтому в ноябре в России будет разделенная на две части рабочая неделя. Она продлится всего четыре дня. Всего трое суток придется работать россиянам в последнюю предновогоднюю неделю.

