Названо число сокращенных рабочих недель в 2026 году РИАН: в 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель

В 2026 году россиян ждет семь сокращенных недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы для поиска работы и подбора персонала в России и странах СНГ hh.ru. Это связано с числом праздников.

Согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель, — сообщили в сервисе.

В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, поэтому рабочими станут четыре дня с 24 по 27. Затем короткая неделя ожидается в марте с 10 по 13 число, 27–30 апреля, а также 12–15 мая и 8–11 июня.

Днями отдыха также станут дни 4 ноября и 31 декабря 2026 года. Поэтому в ноябре в России будет разделенная на две части рабочая неделя. Она продлится всего четыре дня. Всего трое суток придется работать россиянам в последнюю предновогоднюю неделю.

Ранее сообщалось, что в предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники. Отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится целых 12 дней подряд.

Позже стало известно, что четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты значительно улучшает самочувствие сотрудников и снижает риск выгорания. Как выяснила группа ученых, проанализировавшая данные почти 3 тыс. работников из шести стран, положительный эффект от сокращения рабочего времени сохраняется и через год после перехода на новый график.