Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников

Четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты значительно улучшает самочувствие сотрудников и снижает риск выгорания, выяснила группа ученых, проанализировавшая данные почти 3 тыс. работников из шести стран. В статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, говорится, что положительный эффект от сокращения рабочего времени сохраняется и через год после перехода на новый график.

В течение полугода компании переводили сотрудников на 80% рабочего времени при сохранении полного заработка, оптимизируя процессы и сокращая неэффективные задачи. Результаты показали, что участники эксперимента в среднем стали работать на пять часов в неделю меньше. При этом у них зафиксировали снижение уровня выгорания, улучшение психического и физического здоровья, а также рост удовлетворенности работой. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

Ученые связывают улучшение самочувствия с более качественным сном, снижением усталости и ростом «рабочей способности» — ощущением, что человек лучше справляется с задачами. Исследователи подчеркивают, что это не кратковременный «эффект новизны», а устойчивая позитивная динамика, подтвержденная замерами через год после начала эксперимента.

