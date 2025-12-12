В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным Глава СПЧ выступил против идеи сделать День Конституции выходным

Объявление Дня Конституции нерабочим днем не так важно, как уважение и соблюдение Основного закона, такое мнение высказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит ТАСС, желающим праздника следует дождаться Нового года.

Мне кажется, важнее уважительное отношение к Конституции всеми — и государственными институтами, и обществом, людьми. И чтобы она соблюдалась, эта Конституция. Вот что важнее. А праздник? Новый год скоро, — заявил глава СПЧ.

Он напомнил, что еще в Советском Союзе был День Конституции СССР. По словам Фадеева, это был праздничный день.

И Конституция была очень хорошая, но только, по крайней мере, в части прав и свобод она не очень соблюдалась, — добавил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие Основного закона России 12 декабря 1993 года стало переломным моментом. По ее словам, Конституция положила конец политическому противостоянию и определила принципы нового российского государства.