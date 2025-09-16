Раскрыто, как телефонные мошенники наживаются на детях

Мошенники, звонящие по телефону подросткам, пытаются их запугать, рассказала NEWS.ru блогер и эксперт по мошенникам Екатерина Дуб. По ее словам, этот прием часто срабатывает с теми школьниками, кто не уверен в себе. Она отметила, что подростки обычно боятся рассказать родителям, что им поступил «важный звонок» от взрослого, под страхом наказания.

Телефонные мошенники пытаются втереться в доверие к школьникам. Они могут позвонить и объявить: «Ты забыл подписать электронный дневник. Возьми телефон мамы, пока она не видит, назови оттуда код из СМС. Ничего ей не говори, а то она тебя накажет!» Некоторые дети боятся рассказать родителям, что им звонит странный человек и представляется учителем. А если ребенок испуган или не уверен в себе, он может продиктовать все коды, — сообщила правозащитница.

По ее словам, мошенники могут взламывать «Госуслуги» детей, где видят данные родителей, что позволяет им «разводить» взрослых. Она отметила, что теперь телефонные мошенники работают в одной связке с кибермошенниками, используя для обмана компьютерные технологии. Например, родителям и детям могут рассылать фишинговые ссылки, при переходе по которым мошенники воруют личную информацию и пытаются взломать «Госуслуги».

Ранее стало известно, что злоумышленники стали выдавать себя за школьных психологов. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок не прошел обязательное тестирование. Под видом этого они просят передать деньги или ценности курьеру.