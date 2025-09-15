Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:47

Россиянам рассказали о школьных лжепсихологах, выманивающих деньги

ВТБ: мошенники начали обманывать россиян под видом школьных психологов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ВТБ обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов, сообщили представители банка на своем сайте. Аферисты рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. В итоге мошенники проводят «дистанционные проверки» и требуют передать деньги или ценности курьеру.

Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что мошенники начали вовлекать студентов в преступные схемы. Несколько учащихся московских вузов уже были задержаны и арестованы. По версии следствия, студентам звонят якобы сотрудники вуза и Росфинмониторинга, сообщают о якобы переводах запрещенным организациям и возбуждении уголовного дела, а затем заставляют переводить деньги и забирать средства у жертв, превращая их в сообщников.

Кроме того, член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что с 1 октября в России вступают в силу новые правила ЦБ. Они обязывают крупные банки добавить в свои мобильные приложения возможность подачи заявлений о мошеннических переводах.

