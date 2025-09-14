Мошенники двумя звонками втягивают студентов в преступления

Мошенники начали использовать уголовные схемы, участниками которых становятся студенты, сообщили в правоохранительных органах. Источник ТАСС пояснил, что несколько студентов московских вузов, подозреваемых в мошенничестве, уже были задержаны и арестованы.

Сначала студенту поступает звонок якобы от сотрудника их вуза, а потом — от «Росфинмониторинга». Жертве сообщают, что с личных счетов зафиксирован перевод в качестве финансирования запрещенных на территории РФ организаций, а также о возбуждении уголовного дела. Затем молодых людей заставляют сотрудничать якобы с правоохранительными органами, в том числе переводить похищенные денежные средства на другие счета и забирать деньги у жертв мошенников. Таким образом, студенты становятся их сообщниками.

Ранее сообщалось, что мошенники вместо традиционных фишинговых ссылок стали рассылать россиянам СМС-сообщения с готовыми логинами и паролями, якобы предоставляющими доступ к криптокошелькам с крупным балансом. В уведомлениях содержится информация о «подключенном финансовом счете», сопровождаемая ссылкой на фейковую платформу и предупреждением о конфиденциальности.

Кроме того, мошенники начали с помощью искусственного интеллекта клонировать голоса для совершения преступлений. Как сообщается, для сбора материала достаточно нескольких голосовых сообщений, к примеру в домовом чате.