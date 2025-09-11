Празднование Дня города в Москве
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников

IT-эксперт Силаев: мошенники начали клонировать голос человека

Мошенники начали с помощью искусственного интеллекта клонировать голоса для совершения преступлений, рассказал IT-эксперт Юрий Силаев. По его словам, которые передает RT, для сбора материала достаточно нескольких голосовых сообщений, к примеру, в домовом чате.

Источники для сбора голосового материала у мошенников крайне обширны. В первую очередь это видео в социальных сетях. <…> Достаточно нескольких голосовых сообщений в семейном или рабочем чате, — заявил Силаев.

Ранее сообщалось, что многие россияне распознают телефонных мошенников благодаря собственной интуиции, а также после получения просьбы раскрыть личные данные или назвать код из СМС. Интуитивное ощущение того, что «что-то не так», помогает 42% россиян, отвечавших на мошеннические звонки. Просьба раскрыть конфиденциальные данные или назвать код из СМС сразу же настораживает 57% респондентов.

