29 августа 2025 в 12:07

Россияне поделились способами распознавания мошенника за секунды

Почти половина россиян распознает мошенников по телефону благодаря интуиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне распознают телефонных мошенников благодаря собственной интуиции, а также после получения просьбы раскрыть личные данные или назвать код из СМС, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». Интуитивное ощущение того, «что что-то не так», помогает 42% россиян, отвечавших на мошеннические звонки. Просьба раскрыть конфиденциальные данные или назвать код из СМС сразу же настораживает 57% респондентов.

44% опрошенных начинают подозревать мошенничество, если звонок поступает через мессенджер, а не через обычную сотовую связь. Еще 41% респондентов выявляют злоумышленников, поскольку уже знакомы с подобными случаями обмана. Исследование показало, что осведомленность граждан о методах телефонного мошенничества продолжает расти.

Ранее стало известно, что мошенники для обмана подростков начали активно использовать социальные сети, онлайн-игры и различные чаты. Аферисты представляются курьерами, сотрудниками технической поддержки или учителями.

До этого сообщалось, что мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов для обмана россиян. Новая схема направлена на создание ложного доверия и предполагает использование реквизитов легитимных организаций для прикрытия преступных действий.

