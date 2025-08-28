Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность Аферисты начали использовать в своих схемах бренды благотворительных фондов

Мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов для обмана россиян, сообщил Сбербанк. Новая схема направлена на создание ложного доверия и предполагает использование реквизитов легитимных организаций для прикрытия преступных действий, передает РИА Новости.

«Сбер» предупреждает об активации мошеннической схемы с использованием брендов легальных благотворительных фондов <...> Однако, когда обман раскрывается, люди предъявляют претензии непричастным к мошенничеству благотворительным организациям, подрывая их репутацию и парализуя работу, — сказано в сообщении.

По словам председателя правления банка Станислава Кузнецова, схема начинается с рекламы высокодоходных инвестиций в мобильных приложениях, онлайн-играх или социальных сетях. Злоумышленники представляются сотрудниками известных компаний или государственных учреждений, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.

Для усиления правдоподобности преступники отправляют поддельные документы и предлагают жертвам сделать первоначальный перевод на небольшую сумму через реквизиты реального благотворительного фонда. После этого пострадавшим предлагают скачать фальшивое приложение с логотипом фонда, где отображается растущий виртуальный баланс.

На заключительном этапе мошенники длительное время выманивают дополнительные средства по другим реквизитам, пока жертва не попытается вернуть вложения. Пресс-служба банка подчеркивает, что благотворительные организации не занимаются инвестиционной деятельностью и не обещают доходов от перечисленных средств.

Ранее появилась информация, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая подразумевает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона. Человеку предлагают возможность открывать дверь в подъезд без ключа.