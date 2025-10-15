Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:29

В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей

Депутат Толмачев: бойцы СВО получат право бесплатного проезда на ВВК

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет военнослужащим, добровольцам и бойцам СВО получить бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной или летной комиссии, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев. Мера расширит уже существующий комплекс инструментов по бесплатному проезду для военных.

В первом чтении приняли законопроект о бесплатном проезде военнослужащих, добровольцев и бойцов СВО к месту прохождения военно-врачебной или летной комиссии. Мера расширяет уже существующий комплекс инструментов для военнослужащих, которые обеспечивают бесплатный проезд в ряде случаев, — отметил депутат.

По словам Толмачева, также в Госдуме приняли законопроект, обеспечивающий право на льготы для детей военнослужащих. Речь идет о школьниках, которым исполняется 18 лет во время учебы. Раньше эта категория утрачивала право на льготы, теперь они продлеваются до 1 сентября, когда школьник завершает учебу.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

