Медведев раскрыл тему своего совещания с Минобороны и Минфином

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что провел рабочее совещание, посвященное вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году. В обсуждении приняли участие представители Минобороны, Минфина и полномочные представители президента в федеральных округах.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при заключении контракта для участия в специальной военной операции предусмотрены одни из самых крупных в России единовременных выплат. С увеличением суммы «подъемных» добровольцы теперь будут получать 4,1 млн рублей.

Прежде сообщалось, что в Министерстве обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава Минобороны Андрей Белоусов.