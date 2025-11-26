День матери
26 ноября 2025 в 18:26

Медведев раскрыл тему своего совещания с Минобороны и Минфином

Медведев провел совещание по набору контрактников в армию на 2026 год

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что провел рабочее совещание, посвященное вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году. В обсуждении приняли участие представители Минобороны, Минфина и полномочные представители президента в федеральных округах.

На совещании с участием полпредов Президента РФ в федеральных округах, руководства Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году, — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при заключении контракта для участия в специальной военной операции предусмотрены одни из самых крупных в России единовременных выплат. С увеличением суммы «подъемных» добровольцы теперь будут получать 4,1 млн рублей.

Прежде сообщалось, что в Министерстве обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

Россия
Дмитрий Медведев
контрактники
Минобороны РФ
