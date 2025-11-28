Медведев напомнил «просроченному киевскому клоуну» о белых соплях в эфире Медведев исключил участие Зеленского в подписании мира из-за коррупции в Киеве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не быть лицом, которое подпишет мирный договор, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что его исключение из переговорного процесса произойдет, даже если он «посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа».

Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. <…> Ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен, — отметил Медведев.

Ранее во время обращения к гражданам Украины из носа Зеленского вылетела субстанция белого цвета. Однако он продолжил речь, а пресс-служба опубликовала видео. Это произошло, когда глава государства комментировал инициативу США по мирному урегулированию и призывал к «координации с партнерами».

Ранее Зеленский подписал указ об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака, у которого утром 28 ноября прошли обыски. Следственные мероприятия связаны с коррупционным скандалом, которые организовывал предприниматель Тимур Миндич.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.