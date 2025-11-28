Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте страны республики.

Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины, — говорится в документе.

Утром в пятницу, 28 ноября, у политика прошли обыски силовиков. Правоохранители нагрянули к Ермаку на фоне коррупционного скандала, который последние недели разгорается на Украине. Предположительно, глава офиса Зеленского был замешан в схемах, которые организовывал предприниматель Тимур Миндич.

Стало известно, что Ермак попросился в отставку в день обысков. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после обысков. Дальнейшая судьба Ермака не раскрывается.

Ранее председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что обыски у главы президента Украины могут стать отправной точкой крупного разоблачения коррупции среди высших чиновников страны. По его мнению, возможно раскрытие данных и о самом Зеленском.