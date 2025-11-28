День матери
28 ноября 2025 в 19:20

«Поднимется волна»: в Госдуме раскрыли будущее Украины после ухода Ермака

Депутат Чепа: за отставкой Ермака наступит конец Зеленского

Владимир Зеленский и Андрей Ермак Владимир Зеленский и Андрей Ермак Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Уход Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента Украины станет началом конца для главы государства Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru. Парламентарий подчеркнул, что за отставкой Ермака последуют другие ключевые фигуры, а против президента будут выдвинуты многочисленные коррупционные обвинения.

Сейчас ушел Ермак, вслед за ним уйдут еще люди, и, я думаю, что это конец Зеленского. В ближайшее время мы подробные новости узнаем, и перед выборами мы увидим, какая поднимется волна. Вскроются новые обстоятельства, которых огромное количество и против Зеленского, и против коррупции, которая была, и все они повязаны в этой коррупции, — сказал парламентарий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не мог не знать о вовлеченности покинувшего должность Ермака в коррупционные схемы. Политик акцентировал, что украинский глава не имел альтернативы кроме принятия отставки своего сотрудника.

