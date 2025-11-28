Рогов предупредил о рисках для Зеленского после обысков у Ермака

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут стать отправной точкой масштабного разоблачения коррупции среди высших украинских чиновников, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он считает, что возможно раскрытие данных и о самом Зеленском.

Обыск у Ермака — это только начало громкого процесса по разоблачению коррупционной сущности верхушки действующего в Киеве режима. Дальше, если Зеленский не сделает выводы, то вполне возможно, гласности будут преданы сведения о его личной причастности к обворовыванию Украины и ее народа, — заявил Рогов.

Он назвал Зеленского жертвой собственной неадекватности. Президент Украины все еще считает себя незаменимым для Запада, он не понимает, что «токсичным и слишком много знающим», заключил Рогов.

Утром 28 ноября в Киеве начались обыски в помещениях, связанных с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Следственные мероприятия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сам Ермак подтвердил проведение обысков в своей квартире. Он заверил, что предоставил правоохранительным органам полный доступ. По словам чиновника, он готов к сотрудничеству с НАБУ.