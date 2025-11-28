В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака Сенатор Джабаров назвал отставку Ермака началом конца для властей Украины

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака станет началом конца для властей страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что никакой перезагрузки офиса не будет.

Я думаю, что отставка Ермака — это начало конца. Никакой перезагрузки офиса не будет, потому что там перезагружать нечего. Вся система власти на Украине полностью коррумпирована, — высказался Джабаров.

Он отметил, что за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит огромное количество тяжких преступлений в сфере коррупции. По словам сенатора, скрывать больше нечего.

Более того, я думаю, что терпение американцев, которые негласно курируют НАБУ, лопнуло. И следующий будет сам Зеленский. Это первая ласточка, но не последняя. Самой последней ласточкой будет отставка Зеленского в лучшем случае. А так, я думаю, что ему еще придется ответить перед своим народом, что он натворил за эти годы, когда находился у власти, — заключил Джабаров.

Ранее Ермак написал заявление об отставке. Утром у него прошли обыски. После этого Зеленский заявил, что проведет консультации по обсуждению кандидатуры на место главы офиса президента. По его мнению, необходимо избавиться от слухов и спекуляций.