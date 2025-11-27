День матери
27 ноября 2025 в 10:00

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку. Эта закуска стала настоящей звездой моего зимнего фуршета! Сочетание хрустящего картофельного блина, нежного творожного сыра и ароматного лосося создает такую гармонию вкуса, что хочется готовить ее снова и снова!

Берем: картофель — 5 шт., лосося слабосоленого — 100 г, сыр творожный — 2 ст. л., зеленый лук — небольшой пучок, оливковое масло, специи (соль, перец, чесночный порошок или любимые пряности).

Картофель отвариваю в мундире до мягкости. Готовый картофель слегка остужаю, не очищаю и раздавливаю на противне, застеленном пергаментом, формируя небольшие круглые лепешки. Поливаю их оливковым маслом, посыпаю солью, перцем и ароматными специями. Запекаю при 200 °C до золотистой, румяной корочки — получается хрустящий картофельный блин с нежной серединкой.

Готовые лепешки слегка остужаю. Творожный сыр размягчаю и намазываю на горячий картофельный блин — он становится особенно кремовым и нежным. Сверху посыпаю нарезанным зеленым луком и выкладываю тонкие ломтики слабосоленого лосося.

Секрет: подаю сразу после приготовления, когда картофель еще теплый, а сыр чуть подтаявший.

Ранее мы рассказывали, как убить трех зайцев одним блюдом. Готовим рыбную намазку: вкуснота, польза от омеги-3 и универсальность — на завтрак или на багет к Новому году.

