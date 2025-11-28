Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали

Поэт и музыкант Нельсон Искандарян у подвала жилого дома №8 на улице Полозова в Петроградском районе

Художник и бард Нельсон Искандарян едва не сгорел заживо после поджога его мастерской в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал Baza. Что об этом известно, кого подозревают в покушении?

Что известно о поджоге мастерской Нельсона

По словам Нельсона, пожар в подвале на улице Полозова произошел в ночь на четверг, 27 ноября. Художник не только творил в этой мастерской, но и жил, а в момент начала пожара он спал. Запах огня учуял его пес Волчок и разбудил хозяина. Вместе с собакой мужчина выбрался наружу, но получил травмы — у него ожоги руки. Сгорел вход в подвал. Возгорание Нельсон потушил самостоятельно. Искандарян предположил, что это был поджог. Местные жители после случившегося оказали первую помощь художнику, а также решили помочь разобрать завалы.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу заявили о возбуждении дела о покушении на убийство. Также сообщается о задержании подозреваемого.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний гражданин. Предварительно установлено, что подозреваемый, достоверно зная о нахождении художника внутри подвального помещения, совершил покушение на его убийство путем поджога. Однако свой преступный умысел он не довел до конца, так как мужчина смог выбраться из пожара, получив ожоги», — рассказали в городском главке СК.

Baza пишет, что задержанного зовут Всеволод Дубинский. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что предполагаемый поджигатель был знаком с Искандаряном с 2018 года, мужчины общались на общие темы искусства, но иногда у них возникали споры. С 2023 года художник стал уклоняться от звонков и встреч с фигурантом, и тот, затаив обиду, захотел отомстить. Предположительно, подозреваемый регулярно употребляет наркотики.

Телеканал 78.ru отмечает, что задержанный публиковал в социальных сетях сообщения с антироссийскими высказываниями и критикой спецоперации.

Устанавливается сумма материального ущерба. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

«Двор Нельсона», созданный Искандаряном, с расписанными стенами, арт-объектами из старых машин и игрушек еще в начале 2010-х стал известным неформальным туристическим объектом Петербурга. В 2020 году большую часть инсталляции коммунальные службы уничтожили после жалобы одного из местных жителей.

В начале ноября 2025 года Нельсон в соцсетях выразил признательность вице-губернатору Борису Пиотровскому за участие в решении вопроса по сохранению его двора.

