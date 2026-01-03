Атака США на Венесуэлу
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками

Трамп: Мадуро лично курировал наркотрафик в США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность «картеля солнц», заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, группировка переправляла в США наркотики.

Он [Мадуро] лично руководил жестоким картелем, известным как «картель солнц», который наводнил нашу страну смертоносным ядом, ответственным за гибель бесчисленного количества американцев, многих, многих американцев, — сказал Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что Мадуро вместе со своей женой Силией Флорес обвиняются судом штата Нью-Йорк в наркоторговле, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Как сообщила американский генпрокурор Пэм Бонди, оба задержаны и будут привлечены к ответственности в рамках американского судопроизводства.

До этого Трамп указал, что США в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы. По словам главы Белого дома, речь идет о некоем предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами. Он добавил, что операция проводилась на прошлой неделе.

