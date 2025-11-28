День матери
28 ноября 2025 в 18:49

В РУСАДА утвердили генерального директора

ТАСС: Логинова останется на посту генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова Вероника Логинова Фото: Евгений Мессман/ТАСС
Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщает ТАСС. Решение было принято на собрании членов РУСАДА.

Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Вероники Логиновой на посту генерального директора, — говорится в сообщении.

Как отмечается, члены коллегиальных органов управления, а также многие ключевые функционеры Всемирного антидопингового агентства, высоко оценили деятельность Логиновой за период с декабря 2021 года по декабрь 2025 года. Кроме того, решение о ее переизбрании на новый срок было поддержано министром спорта РФ и председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым.

Ранее Логинова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева показала всем остальным спортсменам пример того, как нужно выходить из дисквалификации. По ее словам, Валиева консультировалась с РУСАДА по многим вопросам.

До этого РУСАДА дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года. В пробе спортсмена нашли мельдоний. Дисквалификация Парфенова длится с 14 октября 2025 года.

РУСАДА
спорт
Россия
руководители
