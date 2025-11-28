В РУСАДА утвердили генерального директора

Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщает ТАСС. Решение было принято на собрании членов РУСАДА.

Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Вероники Логиновой на посту генерального директора, — говорится в сообщении.

Как отмечается, члены коллегиальных органов управления, а также многие ключевые функционеры Всемирного антидопингового агентства, высоко оценили деятельность Логиновой за период с декабря 2021 года по декабрь 2025 года. Кроме того, решение о ее переизбрании на новый срок было поддержано министром спорта РФ и председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым.

Ранее Логинова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева показала всем остальным спортсменам пример того, как нужно выходить из дисквалификации. По ее словам, Валиева консультировалась с РУСАДА по многим вопросам.

До этого РУСАДА дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года. В пробе спортсмена нашли мельдоний. Дисквалификация Парфенова длится с 14 октября 2025 года.