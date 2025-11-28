День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:15

Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти

Актриса Пархоменко: за театр Шиловского теперь будут отвечать Поляков и Гусев

Павел Гусев Павел Гусев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После смерти Владислава Шиловского все важные решения по его театру-студии будут принимать соучредители некоммерческой организации — главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и писатель Юрий Поляков, сказала NEWS.ru актриса Виктория Пархоменко. Она добавила, что среди актеров мэтр не назвал своего преемника.

Театр не может существовать без художественного руководителя. Не было такого, чтобы Всеволод Николаевич готовил себе в кого-то в преемники, но он выбрал двух соучредителей, чтобы они сохранили спектакль и труппу. Сейчас все глобальные решения принимают эти два человека, но все это будет после церемонии прощания. Пока мы еще не осознали, что нашего мастера нет с нами, — сказала Пархоменко.

Источник, близкий к окружению Шиловского, рассказал NEWS.ru, что у АНО «Театр-студия Шиловского» три учредителя: писатель Юрий Поляков, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и сам Шиловский, при этом доля в некоммерческой организации не передается по наследству и родственники актера претендовать на нее не могут. По словам инсайдера, помещение театра находится на балансе департамента имущества г. Москвы.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

актеры
театры
артисты
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Медведев обратился к «просроченному киевскому клоуну»
Бездомный жил за счет пяти женщин
Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой
«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине
«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена
«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака
«Компромат не оставил выбора»: Собчак отреагировала на отставку Ермака
В России раскрыли причину увольнения Ермака
«Лучший ответ»: Азаров рассказал о влиянии отставки Ермака на переговоры
Обыск у Ермака, Трамп приструнил Зеленского, Усольцевы нашлись? Что дальше
Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти
Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа
Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе
Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.