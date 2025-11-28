Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти Актриса Пархоменко: за театр Шиловского теперь будут отвечать Поляков и Гусев

После смерти Владислава Шиловского все важные решения по его театру-студии будут принимать соучредители некоммерческой организации — главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и писатель Юрий Поляков, сказала NEWS.ru актриса Виктория Пархоменко. Она добавила, что среди актеров мэтр не назвал своего преемника.

Театр не может существовать без художественного руководителя. Не было такого, чтобы Всеволод Николаевич готовил себе в кого-то в преемники, но он выбрал двух соучредителей, чтобы они сохранили спектакль и труппу. Сейчас все глобальные решения принимают эти два человека, но все это будет после церемонии прощания. Пока мы еще не осознали, что нашего мастера нет с нами, — сказала Пархоменко.

Источник, близкий к окружению Шиловского, рассказал NEWS.ru, что у АНО «Театр-студия Шиловского» три учредителя: писатель Юрий Поляков, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и сам Шиловский, при этом доля в некоммерческой организации не передается по наследству и родственники актера претендовать на нее не могут. По словам инсайдера, помещение театра находится на балансе департамента имущества г. Москвы.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.