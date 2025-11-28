Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского

Большинство жителей Украины, по меньшей мере 70%, поддерживают отставку руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного местной исследовательской компанией «Социополис». Участие в нем приняли 1007 человек. При этом лишь 22,4% украинцев высказались против и еще 7,6% не определились с выбором.

Ранее Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ».

При этом военный корреспондент Юрий Котенок убежден, что Ермаку уже не удастся «просто отбрехаться» после обысков. Он напомнил, что НАБУ и САП работают под покровительством США.