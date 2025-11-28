День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:44

Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского

«Социополис»: 70% жителей Украины поддерживают отставку Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Большинство жителей Украины, по меньшей мере 70%, поддерживают отставку руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного местной исследовательской компанией «Социополис». Участие в нем приняли 1007 человек. При этом лишь 22,4% украинцев высказались против и еще 7,6% не определились с выбором.

Большинство жителей Украины — 70% — поддерживает отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины. Не поддерживают отставку 22,4% опрошенных, а 7,6% респондентов не определились с ответом на этот вопрос, — говорится в сообщении.

Ранее Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ».

При этом военный корреспондент Юрий Котенок убежден, что Ермаку уже не удастся «просто отбрехаться» после обысков. Он напомнил, что НАБУ и САП работают под покровительством США.

Украина
Киев
коррупция
украинцы
опросы
отставки
увольнения
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
«Мы оценили»: МИД Турции раскрыл, зачем Нарышкин ездил в Анкару
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.