Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться Организатор незаконного реабилитационного центра в Дедовске не признала вину

Задержанная организатор реабилитационного центра для подростков в подмосковном Дедовске, где систематически применялось насилие, Анна Хоботова не признала вину, сообщили в пресс-службе СК РФ. Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, истязании и ограничении свободы несовершеннолетних.

Сегодня задержана организатор учреждения. В ходе допроса женщина не признала свою вину и не раскаялась в содеянном. Следователем ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании, — говорится в сообщении.

Всего следователи допросили 24 подростка, их родителей и сотрудников центра. По данным следствия, центр работал с целью корректировки девиантного поведения, однако сотрудники регулярно применяли физическое и психологическое насилие к несовершеннолетним.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести уголовную ответственность за работу незаконных реабилитационных центров. По его словам, недавний случай насилия над подростками в Подмосковье обнажил серьезную проблему: отсутствие контроля и четких квалификационных требований к специалистам в области зависимостей.