27 ноября 2025 в 12:25

В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами

Вице-спикер ГД Даванков призвал ввести ответственность за незаконные рехабы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За незаконные реабилитационные центры необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявил 360.ru вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Партия «Новые люди» направила в правительство запрос с предложением системно регулировать рынок немедицинских реабилитационных услуг.

Даванков напомнил, что недавний инцидент с насилием над подростками в центре в Подмосковье вскрыл системную проблему. По его словам, к этому привели отсутствие контроля и квалификационных требований.

Он отметил, что сейчас реабилитационные центры можно считать «теневым сегментом». По словам Даванкова, в России все еще нет отдельной профессии специалиста по зависимостям, это приводит к отсутствию требований к подготовке людей, работающих в таких центрах.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что в России уже существуют цифровые рехабы, однако они дорогие и не всегда эффективные. Эти услуги предлагаются вместе с алко- и наркодетоксом.

