В России может появиться новый налоговый вычет

В России может появиться налоговый вычет на ветеринарные услуги. С соответствующим предложением выступил депутат Олег Леонов от фракции «Новые люди», передает корреспондент NEWS.ru. Он объяснил необходимость тем, что лечение животного в ряде случаев может достигать десятков тысяч рублей.

Мы предлагаем разработать законопроект по налоговому вычету на ветеринарные услуги. Ведь сейчас есть налоговый вычет за лечение членов семьи, а ими являются и питомцы. Кроме того, здоровье питомцев – это не только их здоровье, но и здоровье окружающих людей, поэтому считаем налоговый вычет на ветеринарные услуги справедливой мерой, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что возврат 13% за дорогостоящее лечение можно получить с полной суммы расходов без лимита. Для определения возможности получения вычета нужно смотреть на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг. Речь идет об установке зубных имплантов при сильных дефектах, высокотехнологичной помощи, ЭКО и паллиативной помощи с медицинскими изделиями.