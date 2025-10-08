Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:47

В России может появиться новый налоговый вычет

Депутат Леонов предложил ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России может появиться налоговый вычет на ветеринарные услуги. С соответствующим предложением выступил депутат Олег Леонов от фракции «Новые люди», передает корреспондент NEWS.ru. Он объяснил необходимость тем, что лечение животного в ряде случаев может достигать десятков тысяч рублей.

Мы предлагаем разработать законопроект по налоговому вычету на ветеринарные услуги. Ведь сейчас есть налоговый вычет за лечение членов семьи, а ими являются и питомцы. Кроме того, здоровье питомцев – это не только их здоровье, но и здоровье окружающих людей, поэтому считаем налоговый вычет на ветеринарные услуги справедливой мерой, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что возврат 13% за дорогостоящее лечение можно получить с полной суммы расходов без лимита. Для определения возможности получения вычета нужно смотреть на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг. Речь идет об установке зубных имплантов при сильных дефектах, высокотехнологичной помощи, ЭКО и паллиативной помощи с медицинскими изделиями.

депутаты
животные
налоги
Новые люди
налоговые вычеты
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе назвали Украину угрозой для континента и-за опасного действия
Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.