15 сентября 2025 в 04:20

Россиянам объяснили, как получить вычет за дорогое лечение

Депутат Чаплин: россияне имеют право на неограниченный вычет за дорогое лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возврат 13% за дорогостоящее лечение можно получить с полной суммы расходов без лимита, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, для определения возможности получения вычета нужно смотреть на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг.

Возврат налога за дорогостоящие медицинские услуги не имеет лимита, что позволяет компенсировать 13% от всей суммы расходов. Для определения возможности получения вычета нужно обращать внимание на код, указанный в справке об оплате медицинских услуг. Код «01» означает простое лечение, которое имеет лимит вычета — до 150 тысяч рублей с 2024 года. Код «02» подтверждает, что лечение относится к дорогостоящему, и возврат можно получить без ограничений. Например, при оплате операции на сумму 500 тысяч рублей можно вернуть 65 тысяч рублей, — пояснил Чаплин.

Как заявил парламентарий, к дорогостоящему лечению относятся сложные процедуры. По его словам, речь идет об установке зубных имплантов при сильных дефектах, высокотехнологичной помощи, ЭКО и паллиативной помощи с медицинскими изделиями.

Если в год оплаты дорогостоящего лечения у вас не было дохода, облагаемого НДФЛ, оформить вычет за этот период не получится — перенести его на другие годы нельзя. Вы можете вернуть деньги, если платили за себя, супруга, родителей, детей до 18 лет. Если ребенок является студентом очного отделения, то возрастная граница продлевается до 24 лет, — добавил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что новая волна телефонного мошенничества, завязанного на теме налоговых вычетов, захлестнула Россию. По его словам, сценарий преступников построен по схеме двойного звонка — сначала якобы от сотрудников ФНС, потом от правоохранителей.

налоги
лечение
медицина
россияне
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
